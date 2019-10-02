الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء.. و16.23 جنيه للشراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-10-2019، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.23جنيها للشراء، و16.33 جنيها للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

201703260730333033.jpg سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.21 جنيه للشراء.     

16.33 جنيه للبيع.      

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.23 جنيه للشراء.        

16.33 جنيه للبيع.    

8237750e73.jpg      

سعر الدولار فى بنك مصر

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.     

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

f98c6dc495.jpg سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 16.23 جنيه للشراء.

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16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.24جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.            

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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