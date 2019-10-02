تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.2 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:04 مساءً, 2 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات تراجع سعر أوقية الذهب في السوق الفورية اليوم بنسبة 0.2 % إلى 1475.95 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5 % إلى 1481.90 دولاراً أمريكياً.

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