التقاعد: 19% حصة برنامج “مساكن” من مبادرة “دعم الدفعة المقدمة” عبر “سكني”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

صرحت المؤسسة العامة للتقاعد أن حصة برنامج “مساكن” للتمويل العقاري من المستفيدين من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج “سكني” بلغت 19% من إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة.

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وبينت “التقاعد” أن عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج “مساكن” بلغ 795 مستفيد من إجمالي أربعة آلاف والتي تمثل العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة بما يعادل 19%.

وأوضحت المؤسسة أن المستفيدين من المبادرة عبر برنامج “مساكن” شملت المدنيين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عاماً فأكثر.

يشار إلى أن برنامج “مساكن” للتمويل العقاري أحد البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وتديره شركة دار التمليك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم تمويلات للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص بمزايا عديدة تشمل فترة سماح من 3 – 6 أشهر للسداد وإمكانية التضامن بين الزوجين وفترة سداد حتى عمر (75) سنة.