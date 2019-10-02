الان تتابع صندوق الاستثمار المباشر الروسي: سنفتح مشروعات جديدة لأرامكو السعودية وسابك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:47 ص, 2 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 داخل الاراضي الروسية موسكو- الخليج 365: قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: سنفتح مشروعات جديدة في روسيا لأرامكو السعودية وسابك

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