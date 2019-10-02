شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: 31 مليار دولار مكاسب موسكو من اتفاق (أوبك+) خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تمديد اتفاق خفض الإنتاج (أوبك+) عاد على ميزانية روسيا خلال العام الجاري بإيرادات تقدر بنحو 2 تريليون روبل (أى ما يعادل 31 مليار دولار).

وأضاف "نوفاك" - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء: "أنه تقرر في يوليو الماضي تمديد الاتفاقية التي تهدف للحد من إنتاج النفط في إطار (أوبك+) حتى أبريل 2020، ونتيجة ذلك ستحصل الميزانية على إيرادات إضافية في العام الجاري بنحو 2 تريليون روبل".

وأوضح أنه من المتوقع أن يتعافى الطلب على النفط في 2020، حيث سينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد ضعفًا في الطلب على الخام بسبب الحروب التجارية.

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وأشار إلى أن قيود الإنتاج المفروضة في إطار اتفاق (أوبك+) ليست دائمة، وستطبق في روسيا عندما يكون ذلك ضروريًا أو لا يتعارض مع مصالحنا.

يُشار إلى أنه بموجب اتفاق (أوبك+) يتوجب على الدول المشاركة مجتمعة أن تقلص إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى الإنتاج في أكتوبر 2018، ويتوجب على دول (أوبك) - في إطار الاتفاق - خفض الإنتاج بواقع 812 ألف برميل يوميًا، في حين يتوجب على الدول من خارج المنظمة خفض الانتاج بواقع 383 ألف برميل يوميًا.

كما قال وزير الطاقة الروسي، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الآخرين بحاجة للتنسيق بشكل وثيق أكبر لتقليص التقلبات بالسوق.

وقال أيضا إن أسعار النفط مستقرة في الوقت الحالي لكن الضبابية تكتنف آفاق السوق.