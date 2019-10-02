شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء. Advertisements وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 17408 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1405 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

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