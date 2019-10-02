شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الألومنيوم والنحاس المعاد تدويره فى مصر 50% بسبب تراجع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن أسعار المواد الخام المستخلصة لإعادة التدوير شهدت تراجعا كبيرا بدءا من شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، وذلك على مستوى غالبية المواد الخام التي لها مثيل مستورد من الخارج.

وفسر شحاتة المقدس، في تصريح لـ"الخليج 365"، تراجع أسعار المواد الخام في الشهر الماضي، بأنه يعود إلى التراجع المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه منذ عدة أشهر، وأضاف أن "الأسعار نزلت في متوسط 50% بسبب نزول الدولار"، لافتا إلى أن هذه المواد الخام تشمل الألومنيوم والنحاس وغيرها من المواد الخام الأساسية للمصنعين.

وأوضح شحاتة المقدس، أن تراجع سعر الدولار شجع عدد كبير من المصانع للعودة مرة أخرى إلى استيراد المواد الخام في صورتها الأولية بدلا من الاعتماد على المواد الخام المعاد تدويرها.

وتحتوي مدينة الزبالين على ماكينات حديثة مستوردة من الهند والصين واليابان بملايين الجنيهات، وتعمل على تدوير 8 آلاف طن يوميا من المواد الصلبة، وتتضمن هذه المواد كلا من الزجاج والبلاستيك والكرتون والنحاس والألمونيوم والخشب، إلى جانب الملابس القديمة والورق، وهذه المواد تخضع لمرحلة إعداد ما قبل التصنيع بمدينة الزبالين، بحيث يتم تقديم هذه المخلفات كمادة خام قابلة للاستخدام لصالح عدد كبير من المصانع الكبرى، تحت شعار صنع فى مصر، وهو ما يساعد على توفير الموارد الدولارية للدولة بدلا من استخدامها فى استيراد المواد الخام للمصانع بملايين الدولارات.