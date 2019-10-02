شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار مصر: تمديد مهلة لتسوية النزاع مع شركة النصر للإسكان 4 أسابيع إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إعمار مصر، عن تمديد فترة تعليق إجراءات التحكيم فى نزاع الشركة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بناء على طلب الطرفين لمدة 4 أسابيع إضافية لإمهال الطرفين وقتا لإتمام تسوية ودية النزاع.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية، قد أعلنت عن توقيعها بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية بين الشركة وشركة النصر للإسكان والتعمير، بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مضيفة أن عقد التسوية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار اليوم، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

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وأضافت الشركة، أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.