شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: روسيا تتعهد بالامتثال الكامل لاتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتعهد بالامتثال الكامل لاتفاق إنتاج النفط العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها في أكتوبر. وجاءت تصريحات نوفاك في مؤتمر للطاقة يُعقد في موسكو يحضره وزيرا الطاقة السعودى والإيراني.

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