شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار اقتصادى: دبى مستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اليوم الأربعاء، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار.

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