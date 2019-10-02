شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الإسكان" ينظم مؤتمره الدولى الثانى "صناعة الطرق الخضراء المستدامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير النقل، وذلك خلال الفترة من 8 : 9 ديسمبر 2019.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن تنظيم المؤتمر يهدف إلى جمع الوزارات المعنية، وكبار العلماء، والباحثين، وطلبة البحوث، لتبادل ومشاركة الخبرات العلمية ونتائج البحوث، ويسمح بعرض ومناقشة أحدث الإبتكارات والاتجاهات، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال المخاطر والكوارث الطبيعية، وسلامة الطرق ووسائل النقل والصيانة الذكية لها.

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وأضاف الذهبي، أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الإسكان، ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بأهمية تفعيل دور البحث العلمى في خدمة المجتمع والقضايا الهندسية الملحة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجي والاهتمام بمجال تنمية التخطيط البيئي والعمارة الخضراء المستدامة بجمهورية مصر العربية.