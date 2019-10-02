شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تتوقع هبوط أسعار الأرز لـ 6 جنيهات للكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، هبوط سعر كيلو الأرز لحوالى 6 جنيهات للكيلو مع الموسم الجديد بسبب زيادة الإنتاجية هذا العام، مشيراً إلى أن وزارة التموين ستقوم بعمل مناقصة لتشترى أفضل نوع وأحسن جودة بأقل سعر.

وقال لـ"الخليج 365"، إن هبوط الأسعار سيكون ناتج عن حدوث زيادة في المعرض الموسم الجديد، وفى ظل إغلاق باب تصدير الأرز، فلا مفر من تراجع الأسعار.

وبشأن إمكانية إعادة فتح باب تصدير الأرز، قال حسانين لـ"الخليج 365": أعتقد أنه من المستحيل فتح باب التصدير مرة أخرى، حتى لو بكمية محدودة، لأن فتح باب التصدير سيفتح معه باب التهريب، وعملية وقف التصدير أدت إلى هبوط الأسعار قرابة 30% .

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وتوقع، ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ليسجل 5 ملايين طن أرز مقابل 3 ملايين طن العام الماضى، نتيحة ارتفاع المساحة المزروعة هذا العام والتى قد تسجل 2 مليون فدان "رسمى –غير رسمى".

ولفت إلى أن المساحة الرسمية المسموح بزراعتها من الأرز تبلغ 1.1 مليون فدان فقط، فى حين أن ارتفاع الأسعار للأرز العام الماضى، أغرى الفلاح الأمر الذى دفع فى اتجاه التوسع فى زراعة الأرز بشكل رسمى.

وأشار إلى أن الفدان ينتج 3.5 طن وهو ما يجعل إنتاج الأرز الشعير يسجل قرابة 7 ملايين طن، وإذا ما أضفنا له باقى المحصول المخزن من العام الماضى والذى يصل لمليون طن تقريبا، وهو ما سيجعل الإنتاج هذا العام يحقق زيادة غير مسبوقة .