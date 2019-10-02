شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بايونيرز يتصدر تداولات بورصة مصر صباحا مع سعيها لرفع حصص فى 5 شركات تابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، قيم تداولات بورصة مصر صباحا مع ارتفاعه بنحو 4% في ظل سعي الشركة لزيادة حصصها إلى 90% في خمس شركات تابعة ليعقب ذلك تقسيم المجموعة لثلاث شركات.

وجرى تداول سهم بايونيرز عند 5.95 جنيه متصدرا قيم التداولات بالسوق بقيمة نحو 35 مليون جنيه.

والشركات المستهدفة بزيادة الحصص هي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والمتحدة للإسكان والتعمير والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والقاهرة للإسكان والتعمير والكابلات الكهربائية المصرية.

وأوقفت بورصة مصر التداول لمدة عشر دقائق على أسهم الجيزة والمتحدة والصعيد والكابلات بعد ارتفاعها بالحد الأقصى البالغ 10% في أول دقائق من معاملات اليوم.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية لرويترز "سهم بايونيرز أمامه مستوى مقاومة عند 6.15 جنيه، لو نجح في تخطيه سيستهدف مستويات 6.70-6.90 جنيه وفي حالة عدم نجاحه في تجاوزه سيعود إلى مستوى 5.40-5.60 جنيه".

بايونيرز من أكبر شركات الاستثمار في مصر ويبلغ رأسمالها 3.601 مليار جنيه (221.3 مليون دولار) موزعا على 708.4 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

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وقفز صافي الربح المجمع لبايونيرز 134 % بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 811.429 مليون جنيه في النصف الأول من 2019 مقابل 346.817 مليون قبل عام.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "خبر إيجابي لبايونيرز والنتيجة ستظهر أكثر بعد التقسيم في مدى نجاح الشركة بتنفيذ خطتها وانعكاس ذلك على نتائج أعمال الشركات.

"تقسيم بايونيرز لثلاث شركات سيُظهر أكثر القيمة المختزنة في كل شركة والسوق ستتعرف على قيمة كل شركة وسيظهر ذلك الأسهم الصغيرة للنور.. التقسيم سيساعد على التركيز في إدارة كل قطاع".

وقالت بايونيرز في بيان صحفي الليلة الماضية إنه سيجري "السير في إجراءات تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إلى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين منقسمتين، إحداهما تختص بالقطاع العقاري والأخرى تختص بالقطاع الصناعي وذلك فور إتمام تنفيذ عروض الشراء".

وأوضح بيان الشركة أن عروض الشراء الإجبارية في شركاتها ستكون عن طريق مبادلة الأسهم دون خيار نقدي مع استمرار إدراج الشركات بالبورصة المصرية.

وزادت الإيرادات المجمعة لبايونيرز بنحو 77 % في النصف الأول من هذاالعام إلى 6.903 مليار جنيه مقارنة مع 3.892 مليار قبل عام.

وقال وليد زكي الرئيس التنفيذي لبايونيرز ردا على سؤال لرويترز الليلة الماضية إن الشركة تستهدف الانتهاء من عملية التقسيم قبل نهاية العام الحالي، وأضاف: "نستهدف أن تكون لدينا ثلاث ميزانيات قبل نهاية العام".