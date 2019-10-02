شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى ينزل بفعل جنى أرباح ومخاوف التباطؤ تدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء، مع جني مستثمرين للأرباح بعدما ارتفع المعدن الأصفر بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% الي 1475.95 دولار للأوقية، وسجلت الأسعار أقل مستوى في نحو شهرين عند 1485.50 دولار أمس الثلاثاء بعدما صعدت بما يصل إلى 1% خلال الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1481.90 دولار للأوقية.

Advertisements

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن أسعار الذهب تأثرت (إيجابا) الليلة الماضية ببيانات القطاع الصناعي، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح هذا الصباح، لكنه أضاف أنه في ضوء المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، يظل الذهب من أصول الملاذ الآمن القوية.

وتراجع نشاط التصنيع بالولايات المتحدة في سبتمبر إلى أقل مستوياته في أكثر من عشر سنوات في الوقت الذي تضغط فيه التوترات التجارية المستمرة على الصادرات مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد ويثير توقعات بأن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التيسير النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 17.23 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 872.02 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.3 % إلى 1647.86 دولار للأوقية.