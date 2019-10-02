شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للألعاب": انطلاق دورى كرة القدم الإلكترونية 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية عن إخطار الأندية المصرية بمواعيد بطولة الدورى المصرى الأول لكرة القدم الألكترونية الذى يقام يومى 25 و26 أكتوبر الجارى فى لعبة PES2020، والتى ستقام بنظام دورى المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع 3 لاعبين لكل نادى.

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وسوف يقام معها أول بطولة للجامعات فى الكرة الالكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبى الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الأولى، مع أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة PES 2020 والتى قرر الاتحاد الدولى أن تكون اللعبة الرسمية هذا العام، ومنهم يتم تصنيف اللاعبين (28 لاعب) ليتم اختيار من يقوم بتمثيل مصر فى بطولة العالم التى تقام بالعاصمة الكورية الجنوبية فى شهر ديسمبر القادم وكذلك أول بطولة عربية للدول بصورة رسمية (جارى تحديد موعدها).

ودعا شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية اللاعبين من اعضاء الاندية بإقناع ادارات أنديتهم بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى هذه البطولة التى يبدء معها تاريخ جديد فى مسابقات البطولات الألكترونية والتى يستهدف الاتحاد نشرها بالهيئات الشبابية والرياضية الرسمية مثل الأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس لزيادة قاعدة الممارسة المنتظمة، ومن خلالها نستطيع تكوين منتخبات ولاعبين دوليين خاصة وإننا أصبحنا على الخريطة الدولية الرسمية ومطلوب مشاركات لنا مثل كاس العالم والبطولة العربية الأولى المتوقع تنظيمها قبل نهاية العام ايضا بخلاف خطط 2020 والغنية بالأحداث الكبرى للألعاب .