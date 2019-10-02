شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضطر للتذبذب– تحليل -2-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مستقرا فوق الدعم الأولي ليشكل ذلك عائق قوي أمام استئناف الهجوم السلبي بثباته عند 2.5500 ليزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

لكن الثبات بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من تحقيق الكسر المطلوب ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف السلبية المستقرة عند 2.4800 و 2.4000 بتداولات الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق السلبي