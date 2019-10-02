الاقتصاد

سعر النحاس يضطر للتذبذب– تحليل -2-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مستقرا فوق الدعم الأولي ليشكل ذلك عائق قوي أمام استئناف الهجوم السلبي بثباته عند 2.5500 ليزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

لكن الثبات بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن بذلك من تحقيق الكسر المطلوب ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف السلبية المستقرة عند 2.4800 و 2.4000 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.5000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق السلبي

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