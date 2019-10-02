شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يستمر بالتسلل السلبي– تحليل - 2-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر البلاتين متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 915.00 لنلاحظ تشكيله لتسلل سلبي جديد مستقرا بذلك دون محور المتوسط المتحرك 55, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي سيزيد من فرص ملامسته للدعم المستقر عند 855.00 ليشكل ذلك الهدف السلبي الرئيسي للفترة الحالي.

ما يجب التنويه له, أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية ومحاولة تسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعيده للنطاق الهابط وليضطر بذلك لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 795.00 و 750.00 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط