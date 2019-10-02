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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 2-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر الزوج الأخيرة, إلا أن استقراره المتكرر دون مستوى 118.50 يؤكد تمسكه بسيطرة الميل الهابط, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليستهدف بذلك المستويات السلبية المنتظرة سابقا والتي تتمركز حول 117.20 و 116.50.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي ليبدأ بتشكيل بعض التصحيح الصاعد مع توفر فرصة لملامسة بعض المستويات الإيجابية المتمثلة بمستوى 119.10 و 119.70 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 117.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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