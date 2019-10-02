شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل قناة فرعية صاعدة -تحليل - 2-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة قناة فرعية صاعدة لنعتمد على ثبات الدعم المستقر عند 131.75 بتأكيد المحاولات الصاعدة والمتوقعة سابقا, يتطلب من السعر حاليا الاندفاع فوق مستوى 133.30 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل أهداف إيجابية جديدة بوصوله نحو 134.95 و 136.20 على التوالي.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد ليبدأ بتشكيل تداولات هابطة قوية وليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 130.65 و 128.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.75 و 133.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم