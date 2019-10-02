شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا , سهم بنك دويتشه يكتسي باللون الأحمر-تحليل - 2-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر السهم لتجديد المحاولات السلبية بعد فشله بتجاوز الحاجز المستقر عند 6.97 نظرا لتمركز المتوسط المتحرك 55 حوله لنلاحظ انجذابه حاليا نحو مستوى 6.60 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط. نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية تشكيله لهجوم سلبي جديد ليكرر بذلك الضغط على الدعم المحوري والممتد نحو 6.45 ومن ثم لنراقب تصرفه لحين تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 6.72 و 6.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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