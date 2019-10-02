شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين في مسار جانبي – تحليل - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات جانبية مؤخراً، ويستقر حول 70.00، وطالما أن السعر فوق 64.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 80.00 وتمتد إلى 93.13 بعد اختراق المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد