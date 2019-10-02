الاقتصاد

سعر اللايتكوين مستقر – تحليل - 02-10-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين مستقر – تحليل - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته فوق مقاومة القناة الهابطة، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 70.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المقترح يتطلب ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 52.00.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 70.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين مستقر – تحليل - 02-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا