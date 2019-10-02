شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين مستقر – تحليل - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته فوق مقاومة القناة الهابطة، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 70.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المقترح يتطلب ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 52.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد