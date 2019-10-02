شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات سلبية هادئة ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، معززاً فرص استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 149.10 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 189.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط