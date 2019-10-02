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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين بعض الميل الهابط بعد أن وجد صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 8970.00 بشكل رئيسي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية ما لم يتم كسر مستوى 7980.00 والثبات دونه، حيث إن هذا الكسر سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تبدأ أهدافه بزيارة مستوى 7491.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8000.00 والمقاومة 8970.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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