شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9990 يوم أمس لكنه ارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر الدعم المحوري 0.9935، حيث يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختراق 0.9990 لتأكيد الاندفاع نحو 1.0070 كمحطة تالية.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيجبر السعر على زيارة مستوى 0.9836 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9880 والمقاومة 1.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد