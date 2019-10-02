الأحد المقبل إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر.
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17540 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1415 نقطة.
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