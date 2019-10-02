شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% خاسرا 45.20 نقطة ليصل إلى مستوى 8007.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% رابحا 10.41 نقطة ليصل إلى مستوى 3783.89 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 36.1 مليون سهم بقيمة 973 مليون ريال، وارتفعت أسهم 43 شركة، فيما تراجعت 118 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%. وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.96%، ثم الدريس بنسبة 9.90%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "مهارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.88% ثم الرياض بنسبة 1.76%، ثم دله الصحية بنسبة 1.57%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.