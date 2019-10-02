شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% خاسرا 34.280 نقطة ليصل إلى مستوى 5636.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% خاسراً 34.460 نقطة ليصل إلى مستوى 6126.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.73% خاسراً 34.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4684.09 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 35.4 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار كويتى عبر 2266 صفقة.
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%.
وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.94%، ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.38%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.87%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.86%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.