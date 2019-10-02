شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% خاسرا 34.280 نقطة ليصل إلى مستوى 5636.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% خاسراً 34.460 نقطة ليصل إلى مستوى 6126.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.73% خاسراً 34.380 نقطة ليصل إلى مستوى 4684.09 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 35.4 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار كويتى عبر 2266 صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.94%، ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.38%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.87%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.86%.