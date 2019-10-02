صور.. رجل الأعمال المصرى كامل أبو على يستقبل رئيس الحكومة المغربى بمراكش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثمانى مساء أمس الثلاثاء قبيل مشاركة رئيس الحكومة بأعمال افتتاح “المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية”، بفندق "سفواي" بالحي الشتوى بمراكش.

وحظي رئيس الحكومة باستقبال حار من رجل الأعمال كامل أبو علي الذي يملك المركب السياحي "سفواي" والترفيه والتجارى "منارة مول" بمراكش. ويعتبر كامل أبو علي من أبرز رجال الأعمال الذين استثمروا بالقطاع السياحي بالمغرب بامتلاكه للفندق الفاخر "سفواي" بمراكش والمركب السياحي والترفيهي بطريق أوريكا بإقليم الحوز، ومؤسستين سياحيتين بكل من أكادير وفاس. Advertisements رجل الأعمال كامل أبو علي يستقبل رئيس الحكومة المغربي استقبال حار من رجل الأعمال للعثماني لقاء ودي بين رجل الأعمال كامل أبو علي ورئيس الحكومة المغربي

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