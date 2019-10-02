شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تنفى فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي اليوم جملة وتفصيلا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، لافتا إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة.

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية من الصحفيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام.