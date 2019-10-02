شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تنفى فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي اليوم جملة وتفصيلا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، لافتا إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة.
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية من الصحفيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الضرائب تنفى فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.