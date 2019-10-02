تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسرا 15.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2763.62 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 50 مليون سهم محققة ما قيمته 56.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 992 صفقة ل26 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.61%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 0.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.86%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.76%.
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