شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 فى مصر، بعد تراجعها طوال الأيام الثلاثة الماضية لتصل الانخفاضات إلي 14 جنبها للجرام، لكنها ارتفعت بشكل طفيف اليوم.

وسجل الذهب اليوم فى مصر 672 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب، إن سعر أوقية الذهب من 1481 دولارا فى اقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 576 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 672 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 768 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5376 جنيها.

وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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