شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى السياحة والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرا 1.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1514.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 449 ألف سهم بقيمة 69.4 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 110.45% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 19.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.44% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.08%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.