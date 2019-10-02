تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى السياحة والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرا 1.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1514.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والفنادق والسياحة.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 449 ألف سهم بقيمة 69.4 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 110.45% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 19.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.44% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.08%.
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.
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