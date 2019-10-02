الان تتابع روسيا: لن نطبق قيود أوبك على إنتاج النفط إلا عندما تتحقق مصالحنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقال بمجلة (إنرجي بوليسي) نشرته اليوم الأربعاء أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بواقع 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بعد نموه بمعدل مليون برميل يوميا في 2019.
وقال نوفاك أيضا إن قيود الإنتاج المطبقة في إطار الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مؤقتة وإن روسيا لن تعمل بها إلا عندما يصب ذلك في مصلحتها الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: لن نطبق قيود أوبك على إنتاج النفط إلا عندما تتحقق مصالحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.