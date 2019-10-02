شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشروعات لخطوط الأنابيب وتخزين البوتاجاز..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الخمس سنوات الماضية في قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات خطوط الأنابيب ومشروعات تخزين البوتاجاز بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم .. وضمت قائمة المشروعات 1-تنفيذ وتشغيل 10 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات . 2- إحلال وتجديد 17 خط إجمالي الأطوال حوالى 820 كم بتكلفة استثمارية حوالى 3.2 مليار جنيه . 3- تنفيذ مشروع سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة. 4- مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد. Advertisements 5 -مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر. 6-مشروع إنشاء مستودعات لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية. 7-مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية . 8-منصة شحن بمحافظة أسيوط.

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