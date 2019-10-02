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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.2295، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2215 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستويات 1.2295 و1.2370.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2180 والمقاومة 1.2370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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