شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي متأثراً بالبيانات السلبية لقطاع التصنيع الأمريكي، ليختبر مناطق المقاومة المحورية المشار لها في تقاريرنا الرئيسية بين 1485.00 و1488.90، ويبدأ بالارتداد هبوطاً الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستويات المذكورة، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1447.00.

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