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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار بميل هابط ويستقر دون حاجز 1.0900، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يشترط الثبات دون مستوى 1.1020، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.0857 وتمتد إلى 1.0770 بعد كسر المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0770 والمقاومة 1.0965
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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