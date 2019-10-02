شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية تتوقع أرباح 29 شركة بالربع الثالث 2019 منها سابك والاتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية عن تقديراتهم لأرباح وإيرادات الربع الثالث 2019 للشركات التي تقوم بتغطيتها في قطاعات البتروكيماويات والاسمنت والتجزئة، والاغذية والزراعة والاتصالات والرعاية الصحية.

وأشارت شركة الأبحاث في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أنه نظرا لاكتمال مراحل إدراج الأسهم السعودية في مؤشري ام اس سي أي و الفوتسي للأسواق الناشئة لعام 2019، فقد عاد تركيز المستثمرين مرة أخرى على المقومات الأساسية بدلا من الاهتمام والتركيز على الارتفاعات السريعة في أسعار الأسهم التي حدثت خلال مرحلة ادراج هذه الأسهم في المؤشرات المذكورة.

وأضافت أن صافي الربح للبنوك للشهرين الأولين من الربع الثالث، جاء متوافقا بشكل عام مع توقعاتهم. وحتى بعد توقع ارتفاع طفيف في تكلفة المخاطر في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، فإننا نعتقد أن أسهم البنوك السعودية يمكن أن تكون متوافقة مع توقعات المحللين في السوق التي تشير الى تحسن الأداء على أساس ربعي.

وتعتبر مخاطر انخفاض أسعار الأسهم عن التوقعات من خلال ارتفاع تكلفة المخاطر، أقل بالنسبة للبنوك التي تركز تعاملاتها على المستثمرين الأفراد، كما أنها تعتبر امنة نسبيا بالنسبة للأرباح خاصة بعد أن ظللنا نشهد ارتفاعا في معدل نمو الرهونات في الربع الثالث.

وحسب الراحجي المالية من المتوقع أن تشهد ايرادات شركات البتروكيماويات انخفاضا نظرا لانخفاض أسعار المنتجات ( باستثناء البولي بروبلين وميثيل ثالثي بوتيل الايثر MTBE). بيد أنه سيكون هناك انخفاض في التكلفة نظرا لانخفاض أسعار لقيم البوتان والبروبان بشكل حاد. واجمالا، وبعد استيعاب انخفاض المعروض من اللقيم نتيجة لحادثة أبقيق الأخيرة، فإنهم يتوقعون انخفاضا في الربح على أساس ربعي.

ومن المتوقع أن تعلن القطاعات الموجهة للاستهلاك، عن أداء جيد.

وتتوقع شركة الأبحاث كذلك ربعا جيدا لقطاعي الأغذية والتجزئة نتيجة لتحسن انفاق المستهلكين والنشاطات الترويجية. علاوة على ذلك، فإنها تتوقع تحسنا لنمو مبيعات المحلات القائمة لمعظم شركات التجزئة والشركات التي تقوم نشاطاتها على مجال الأغذية.

ووفقا للتقرير من المتوقع أن تشهد شركات الاتصالات تحسنا في أدائها اذ شهدنا ارتفاعا من خانة رقمية متوسطة في عدد الحجاج وادخال باقات جديدة مما سوف يزيد متوسط الايراد لكل مستخدم. وتتمثل مخاطر انخفاض سعر السهم عن التقديرات، في احتمالحدوث انخفاض في عدد الأجانب في الربع الثالث.

Advertisements

وتقول الراجحي المالية: في الشهرين الأولين من الربع الثالث، لاحظنا ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019. هذا، وقد ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 30% منذ نهاية 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور نتائج أعمال الشركات المدرجة بالسوق السعودية في آخر 6 فصول 143مليار ريال

سهم اليوم: المصارف السعودية.. النتائج السلبية لأربعة بنوك تدفع القطاع لتسجيل أقل أرباح في 11 ربعاً (1)

أرباح قطاع الاتصالات السعودي ترتفع 30% بالربع الثاني وتتفوق على جميع توقعات المحللين

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول