شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للذهب" تسجل أعلى تداول ربع سنوي في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام، حيث سجلت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها.

وأوضحت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم تداول أكثر من 7.98 مليون عقد خلال الربع الثالث من عام 2019، من ضمنها أكثر من 2.37 مليون عقد جرى تداولها في سبتمبر بقيمة 41 مليار دولار.

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وسجّلت البورصة معدل اهتمام مفتوح شهري بلغ 410.84 ألف عقد خلال سبتمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016.

ووصل متوسط حجم التداول اليومي في سبتمبر إلى 112.98 ألف عقد في اليوم، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

وأنشئت بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005 كمبادرة من مركز دبي للسلع المتعددة (حكومة دبي) بالاشتراك مع شركة التقنيات المالية المحدودة (الهند) وبورصة الهند للسلع المتعددة. وتضم إدارة بورصة دبي للذهب والسلع والذهب مجموعة من كبار الموظفين في مجالات السلع والأوراق المالية والخدمات المالية الذين وضعوا حصيلة خبراتهم لضمان نجاح بورصة دبي للذهب والسلع.