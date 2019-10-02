شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية القابضة تكشف عن الاستحواذ على 4 شركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العالمية القابضة عن الاستحواذ على 4 شركات، إضافة إلى 60% من رأسمال شركة "مينانجي سي فودز بريفت".

وأفادت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي أن الشركات الأربع هي: "مخازن زي"و"سيني رويال سينما"و"بالمز الرياضية"و"ترست إنترناشيونال جروب".

وجاءت هذه الاستحواذات عقب اجتماع شركة "العالمية القابضة" مع المجموعة الملكية.

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وكان مجلس إدارة شركة "العالمية القابضة" قد وافق في الشهر الماضي على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة، وإنشاء قطاعات استثمارية متنوعة.

ووافق المجلس على النظر في تأسيس شركات، والاستحواذ عليها ودمجها والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.

وكان مجلس إدارة للشركة وافق بالتمرير يوم 5 سبتمبر الماضي على صفقة الاستحواذ على شركتين تابعتين لشركة شعاع كابيتال واللتين تمارسان أنشطة الوساطة المالية بالإمارات وذلك إلى شركة "آي أتش سي هولدينج ريستركتد ليمتد" وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.