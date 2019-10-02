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شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تمنح سندات أبوظبي تصنيف جديد والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت وكالة "موديز" العالمية تصنيف سندات أبوظبي السيادية البالغ قيمتها 10 مليارات دولار والمكونة من 3 شرائح، درجة "Aa2".
وهذا التصنيف يتواقف مع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للإمارة، والمدعوم بقوتها الاقتصادية العالية جداً، بفضل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النفط الكبيرة والبنية التحتية المتطورة.
ويعكس التصنيف الإطار المؤسسي المتين، بالإضافة إلى قيمة الأصول التي تقدر بنحو 233% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب صحيفة الخليج.
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