شكرا لقرائتكم خبر عن أراضي دبي تكشف عن مؤشر جديد للإيجارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة، يعتمد على البيانات الجديدة لعقود التأجير المسجلة في الحسابات الداخلية لنظام "إيجاري".

ويحدد المؤشر المتوقع إطلاقه في أقرب وقت أسعار تأجير الوحدات التي تستند إليها الحاسبة الإيجارية المعمول بها إلكترونياً على موقع "أراضي دبي"، بحسب صحيفة الخليج.

ويوضح المؤشر حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع أو الانخفاض بالاعتماد على المسوحات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل القسم المختص في الدائرة.

ويشكل سوق التأجير حجماً كبيراً على خارطة السوق العقاري في دبي، حيث يتراوح حجمه بين 60 و70 مليار درهم في الوقت الراهن.

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ويصل عدد العقود المسجلة في نظام "إيجاري" إلى أكثر من 500 ألف عقد، حسب تصريحات مصدر في دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وسيخضع المؤشر الجديد للقوانين المعمول بها في سوق "إيجارات دبي" المنصوص عليها في القانون رقم 26 للعام 2007 والمعدل عليها في القانون رقم 26 للعام 2013، وما يتعلق بتحديد نسب الزيادة السنوية.

وصدر مؤخراً قرار بشأن فصل قطاع التأجير عن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وإلحاقه ب"أراضي وأملاك دبي" تمهيداً لإعلان تأسيس إدارة تنظيم قطاع التأجير كقسم متخصص بهذا القطاع تحت مظلة الدائرة.

وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منتصف الشهر الماضي تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

كما أظهرت بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.