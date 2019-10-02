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شكرا لقرائتكم خبر عن 114 ألف مستخدم للخدمات الذكية والإلكترونية بسوق دبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتمتع سوق دبي المالي بمجموعة من خدماته الذكية الجديدة والمطورة، وذلك خلال مشاركته بفعاليات أسبوع جيتكس.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي تستقطب تستقطب اهتماماً متزايداً، حيث يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين ضمن تلك التطبيقات حالياً 114 ألف مستخدم.
ويشارك السوق ضمن جناح حكومة دبي الذكية، حيث سيقوم فريق من المسؤولين والمختصين في السوق بشرح خدماته الذكية لرواد المعرض.
ويستعرض السوق أحدث مقومات منصته المتكاملة لتوزيع الأرباح النقدية الخاصة بالشركات المدرجة، كما يقدم تطبيقه الجديد الذي يتيح لمستخدمي بطاقه "آيفستر" مستويات فائقة من التحكم بمعاملاتها.
ويكرّم السوق شركات الوساطة العاملة في السوق الأنشط في مجال التداول عبر الهواتف الذكية.
وينظم السوق مسابقة الأسهم، حيث يمكنهم التسجيل بجناح السوق وخوض تجربة افتراضية للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق خلال ساعات التداول المعتمدة.
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