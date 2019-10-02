شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تختار "إنتركونتننتال" لعقود نفط "مربان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مصادر مطلعة، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المملوكة لحكومة أبوظبي، اختارت بورصة انتركونتننتال لتدشين معيار قياسي للنفط في المنطقة اعتمادا على الدرجة التي تنتجها من خام مربان بحلول العام المقبل.

وقالت المصادر إنه من المحتمل أن تطلق آدنوك عقودا آجلة جديدة لخام مربان في فبراير 2020، بحسب "رويترز".

وكانت رويترز قد ذكرت في يوليو الماضي، أن "أدنوك" تدرس الإعلان رسميا عن خطة لإعلان خام مربان كخام قياس في نوفمبر، وأنها تجري محادثات مع عدد من البورصات بما في ذلك بورصة انتركونتننتال وبورصة شيكاغو التجارية ضمن خطط الشركة لتطوير عملياتها التجارية.

وغلى صعيد التوسع، فقد أعلنت شركة "أو سي آي إن في" وشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، مؤخرا إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء شركة رائدة على مستوى العالم.