شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها في شهر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 27 من أيلول/سبتمبر والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 2.0 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.43% لتتداول عند مستويات 54.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.62$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.12% لتتداول عند 59.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.25$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 58.89$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 99.18 مقارنة بالافتتاحية عند 99.17، مع العلم، أن المؤشر اختتمت تداولات الأمس عند 99.13.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 140 ألف وظيفة مضافة مقابل 190 ألف وظيفة مضافة في آب/أغسطس، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت بيان وزارة النفط العراقية بأن صادرات النفطية للعراق تراجعت خلال أيلول/سبتمبر إلى نحو 3,576 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 3,603 ألف برميل يومياً في آب/أغسطس، كما تطرق البيان لكون متوسط سعر البيع خلال الشهر الماضي بلغ نحو 59.149$ للبرميل وأن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت 6,345$ مليون في أيلول/سبتمبر.

كما تابعا أيضا بالأمس أعرب مدير مؤسسة النفط الوطنية في نيجيريا ميلي كولو كياري عن كون بلاده ستخفض إنتاجها النفطي التزاماً باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى آذار/مارس المقبل، وذلك مع أفادته بأن إنتاج نيجيريا من النفط الخام والمكثفات في الشهر الماضي تراوح ما بين 2.1 و2.2 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة له مع برنامج "60 دقيقة" تم بثها الأحد الماضي على قناة سي-بي-أس، بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى "أرقام مرتفعة لا يمكن تصورها" في حالة عدم اجتماع العالم لردع إيران، مع أفادته بأنه يفضل التوصل لحل سياسي على الحل العسكري، ومضيفاً بأن هجمات 14 من أيلول/سبتمبر على منشآت المملكة العربية السعودية كان عمل حربي من جانب إيران.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 6 منصات إلى إجمالي 713 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من أيلول/سبتمبر، لتعكس بذلك سادس تراجع أسبوعي لها على التوالي، وموضحة أقل عدد للمنصات العاملة منذ أيار/مايو من عام 2017، وقد تراجعت بذلك المنصات خلال هذا الشهر بواقع 29 منصة وخلال الربع الفصلي الجاري بواقع 80 منصة لتعكس أكبر تراجع ربع فصلي منذ الربع الأول من عام 2016.