شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على الانخفاض الرابع على التوالي - تحليل صباحي - 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليغلق على خسائر هي الرابعة على التوالي والتي بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -13.77 نقطة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .
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