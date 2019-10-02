شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.48% بما يعادل -39.05 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 8202.49 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7919.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8202.49 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,919.16 ومستوى المقاومة 8202.49 .
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