شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 02-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5054 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الأسبوعي، مما يعد إشارة سلبية، ومازال المؤشر يتداول بالقرب من مستوى مقاومته الحالي عند 5070 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في الضغط على المؤشر مرة أخرى لاسفل لمستوى الدعم 4960 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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