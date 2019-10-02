شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء لتحلق بنظيرتها الأمريكية عقب أظهر بيانات القطاع الصناعي الأمريكي بالأمس أسوء أداء لها منذ حزيران/يونيو من عام 2009 في أعقاب ضعف بيانات القطاع الصناعي لمنطقة اليورو، الأمر الذي عزز قلق المستثمرين حيال تباطؤ النمو العالمي في ظلال الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبالأخص الحرب التجارية بين واشنطون وبكين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.59% ليخسر 9.46 نقطة ويصل إلى المستوى 1,593.54، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.65% ليخسر هو الأخر 142.54 نقطة ويصل إلى المستوى 21,742.70.

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وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.82% ليخسر 214.22 نقطة ويصل إلى المستوى 25,878.05، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.36% ليخسر هو الأخر 28.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,044.22.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.59% ليخسر 65.06 نقطة ويصل إلى المستوى 10,931.93، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.26% ليخسر هو الأخر 84.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6,657.90.